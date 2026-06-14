نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 84 لسنة 2026، بشأن تنظيم استغلال أصناف القطن المصري المتميزة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نقاء السلالات الوراثية وتعزيز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة.

الجريدة الرسمية: حظر استغلال أصناف القطن المميزة خارج إنتاج التقاوي

نصت المادة الأولى من القرار على حظر استغلال أصناف القطن المميزة في غير إنتاج تقاوي القطن، وذلك حفاظًا على جودتها ومنع تدهورها، على أن يتم إنتاج التقاوي من خلال الجهات الرسمية المعتمدة فقط.

القرار: استغلال مساحات الإكثار بتصريح رسمي من وزارة الزراعة

بحسب المادة الثانية، لا يجوز استغلال المساحات المخصصة لإكثار أصناف القطن إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الزراعة، وبما يضمن الالتزام بالخطة المعتمدة لإنتاج التقاوي.

ضوابط لإنتاج التقاوي ومتابعة عمليات الزراعة

نصت المادة الثالثة، على التزام الجهات المختصة، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بتوفير التقاوي اللازمة وفق الضوابط الفنية المعتمدة، مع متابعة عمليات الزراعة والإنتاج لضمان الجودة.

كما نصت المادة على الالتزام باستلام الأقطان من جميع المزارعين في مناطق التركيز، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.

ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بعد صدوره في 15 يونيو 2026.