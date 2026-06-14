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قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بسب الفنانة بسمة بوسيل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

01:07 م 14/06/2026

بسمة بوسيل

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قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمة "هـ.ع.أ" إلى جلسة 26 يوليو المقبل؛ لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بالفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العنانى، والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتارية المحكمة محمد عبد الحفيظ.

انتهاك خصوصية وألفاظ خادشة

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 39 لسنة 2026 (الرمل أول)، قيام المتهمة باستخدام حساب إلكتروني باسم "هـ. ع" لنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها بسمة بوسيل (طليقة الفنان تامر حسني).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، مما يعد انتهاكًا لحرمة حياتها الخاصة.

خلفية القضية وبداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ رسمي ضد سيدة، يتهمها بنشر محتوى يتضمن قذفًا وسبًّا في حق الفنانة المشار إليها عبر حسابات إلكترونية.

وبفحص البلاغ فنيًّا، تبيّن صحة الواقعة ونسبة الحساب للمتهمة المذكورة، وبناءً عليه، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق في الواقعة، حيث وجهت للمتهمة تهم المساس بحرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل، وقررت إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم.

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بسمة بوسيل المحكمة الاقتصادية الإسكندرية

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