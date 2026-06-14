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"لكل مسيّرة صاروخ".. بن غفير يدعو لرد عسكري مضاعف على حزب الله

كتب : مصطفى الشاعر

11:05 ص 14/06/2026

بن غفير

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نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، تصريحات دعا فيها إلى تشديد الرد العسكري ضد "حزب الله"، مؤكدا تبنيه نهجا تصعيديا في التعامل مع أي هجمات.

دعوة لرد عسكري مضاعف

قال بن غفير، في منشوره اليوم الأحد، إنه سيُطالب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة اليوم باتخاذ موقف أكثر حدة، مضيفا أن "لكل طائرة مسيّرة صاروخ"، وأن أي انتهاك يجب أن يُقابل برد فوري.

تهديدات مباشرة لحزب الله

تابع الوزير المتطرف، أن حزب الله "يجب أن يرتعد من كل طائرة مسيّرة” مشددا على أن أي استهداف للجندي الإسرائيلي سيُقابله رد واسع، على حد تعبيره.

تشديد على خيار القوة
اختتم إيتمار بن غفير، تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل مع ما وصفه بـ"الإرهاب" لا يكون عبر الاحتواء، بل عبر "السحق الكامل"، في إشارة إلى تبنيه سياسة أكثر تشددا في المواجهة.

وفي سياق متصل، ومن جهة أخرى، طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، بتنفيذ رد عسكري وصفه بـ"الحازم" تجاه هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، داعيا إلى هدم مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار ما اعتبره تطبيقا لما يُسمى بـ"معادلة الضاحية".

تصعيد متواصل في الجنوب اللبناني

تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في المنطقة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

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