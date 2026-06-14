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يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري الذي يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالمونديال، أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المرشحة للمنافسة على اللقب.



موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026



تنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



ملعب مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026



يعد ملعب "لومن فيلد" أحد أبرز الملاعب المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2026، حيث يتميز بتصميمه العصري وأجوائه الجماهيرية المميزة، ويستضيف عددًا من مباريات البطولة العالمية.



ويتسع الملعب لأكثر من 69 ألف متفرج، ما يجعله من بين الملاعب الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يشتهر بالحضور الجماهيري الكثيف والأجواء الحماسية التي تصنعها الجماهير خلال المباريات الكبرى.



ومن المنتظر أن يحتضن الملعب مواجهة مرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.



ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة وتشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل