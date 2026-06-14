انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.21 جنيه للشراء، و60.12 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 59.21 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 59.17 جنيه للشراء، بتراجع 68 قرشًا، و59.17 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 59.17 جنيه للشراء، بتراجع 68 قرشًا، و59.45 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.10 جنيه للشراء، بتراجع 83 قرشًا، و60.21 جنيه للبيع، بتراجع 81 قرشًا