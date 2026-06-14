إعلان

الأردن يكشف سبب انطلاق صافرات الإنذار صباح اليوم

كتب : مصطفى الشاعر

11:44 ص 14/06/2026 تعديل في 11:57 ص

الأردن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أن "خللا فنيا" أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي في عدد من المناطق، خلال ساعات الصباح من اليوم الأحد.

فرق فنية تتدخل لمعالجة العطل

قالت المديرية، في بيان صدر اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار انطلقت أثناء إجراء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحدى منظومات الإنذار، مؤكدة أن الفرق الفنية تمكنت من معالجة الخلل بشكل فوري وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

توترات إقليمية في خلفية التطورات

يأتي هذا الحادث في ظل توتر إقليمي متصاعد خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرّضت مواقع أمريكية في الأردن لهجمات، أفادت تقارير وسائل الإعلام بأنها جاءت ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية داخل إيران.

الأردن يعلن اعتراض صواريخ سابقة

كان الجيش الأردني، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه اعترض وأسقط 20 صاروخا أُطلقت من إيران، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ كانت تستهدف منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء، دون تسجيل خسائر بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأردن حرب إيران مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار صادم من مستشفى الشاطبي.. كيف حلت جامعة الإسكندرية أزمة أطباء الامتياز؟
أخبار المحافظات

قرار صادم من مستشفى الشاطبي.. كيف حلت جامعة الإسكندرية أزمة أطباء الامتياز؟
كيف يؤثر تناول الشاي الأخضر على الدماغ والقلب؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الشاي الأخضر على الدماغ والقلب؟
عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
رياضة محلية

عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين
شئون عربية و دولية

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم