أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أن "خللا فنيا" أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي في عدد من المناطق، خلال ساعات الصباح من اليوم الأحد.

فرق فنية تتدخل لمعالجة العطل

قالت المديرية، في بيان صدر اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار انطلقت أثناء إجراء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحدى منظومات الإنذار، مؤكدة أن الفرق الفنية تمكنت من معالجة الخلل بشكل فوري وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

توترات إقليمية في خلفية التطورات

يأتي هذا الحادث في ظل توتر إقليمي متصاعد خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرّضت مواقع أمريكية في الأردن لهجمات، أفادت تقارير وسائل الإعلام بأنها جاءت ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية داخل إيران.

الأردن يعلن اعتراض صواريخ سابقة

كان الجيش الأردني، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه اعترض وأسقط 20 صاروخا أُطلقت من إيران، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ كانت تستهدف منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء، دون تسجيل خسائر بشرية.