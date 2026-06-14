استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 14-6-2026، عند نفس مستواه مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4185 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5385 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7175 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223142 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 4219 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.