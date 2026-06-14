إعلان

أرباح "الشرقية للدخان" تتراجع 23% إلى 1.25 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : ميريت نادي

01:03 م 14/06/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع صافي أرباح شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" على سنوي 23% إلى 1.253 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.627 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسباب تراجع صافي الأرباح

وأرجعت الشركة هذا التراجع في بيانها المرسل إلى البورصة إلى تحميل الفترة بمصروفات استثنائية، تمثلت في تكوين مخصص بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل برنامج المعاش المبكر الاختياري للعاملين.

كما تأثرت النتائج بتزامن الفترة مع شهر رمضان وإجازات عيد الفطر، ما انعكس على تراجع أحجام المبيعات.

وسجلت الشركة صافي إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه، مقابل 8.90 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.2%.

ارتفاع مجمل الربح

ورغم ذلك، أظهرت "إيسترن كومباني" تحسنًا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع مجمل الربح بنسبة 1% ليصل إلى 2.868 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.848 مليار جنيه، مدفوعًا بتحسن هوامش الربحية وكفاءة إدارة التكاليف المباشرة.

وعلى صعيد المركز المالي والسيولة، حققت الشركة تحولًا إيجابيًا في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، حيث سجلت تدفقات موجبة بقيمة 3.482 مليار جنيه خلال الربع المنتهي في مارس 2026، مقارنة بتدفقات سالبة بلغت 6.731 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية إيسترن كومباني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
أخبار المحافظات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"
أخبار المحافظات

أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"
أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة فهل تصح صلاته.. أمين الفتوى يحذر من
أخبار

أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة فهل تصح صلاته.. أمين الفتوى يحذر من
طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
زووم

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم