أرباح "الشرقية للدخان" تتراجع 23% إلى 1.25 مليار جنيه في 3 أشهر

تراجع صافي أرباح شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" على سنوي 23% إلى 1.253 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.627 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسباب تراجع صافي الأرباح

وأرجعت الشركة هذا التراجع في بيانها المرسل إلى البورصة إلى تحميل الفترة بمصروفات استثنائية، تمثلت في تكوين مخصص بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل برنامج المعاش المبكر الاختياري للعاملين.

كما تأثرت النتائج بتزامن الفترة مع شهر رمضان وإجازات عيد الفطر، ما انعكس على تراجع أحجام المبيعات.

وسجلت الشركة صافي إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه، مقابل 8.90 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.2%.

ارتفاع مجمل الربح

ورغم ذلك، أظهرت "إيسترن كومباني" تحسنًا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع مجمل الربح بنسبة 1% ليصل إلى 2.868 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.848 مليار جنيه، مدفوعًا بتحسن هوامش الربحية وكفاءة إدارة التكاليف المباشرة.

وعلى صعيد المركز المالي والسيولة، حققت الشركة تحولًا إيجابيًا في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، حيث سجلت تدفقات موجبة بقيمة 3.482 مليار جنيه خلال الربع المنتهي في مارس 2026، مقارنة بتدفقات سالبة بلغت 6.731 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.