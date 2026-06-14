أوامر إخلاء فوري في تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارات جديدة لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري والانتقال إلى مناطق شمال نهر الزهراني.

أوامر إخلاء تطال عشرات البلدات

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان عاجل، اليوم الأحد، إن الإنذارات شملت 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان، قبل أن يعلن توسيع نطاق التحذيرات لتشمل 29 قرية وبلدة في قضاءي النبطية وصيدا.

تصعيد متواصل في الجنوب اللبناني

تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في المنطقة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.