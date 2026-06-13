يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 عندما يواجه في تمام العاشرة مساء الإثنين المقبل نظيره منتخب بلجيكا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل في افتتاح منافسات المجموعة السابعة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في هذه السطورة حاضر وتاريخ المنتخب البلجيكي وأبرز أرقامه خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في الأول من شهر سبتمبر عام 1895 وانضم للاتحاد الدولي مع بداية تأسيسه عام 1904.

إنجازات محدودة للكرة البلجيكية

- لم تحقق الكرة في دولة بلجيكا إنجازات كبيرة باستثناء التتويج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية عام 1920 بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا بهدفين دون رد وقبلها إحراز برونزية دورة 1900 في فرنسا.

- تأهل المنتخب البلجيكي لنهائي كأس الأمم الأوروبية عام 1980 بإيطاليا وخسر بهدف لهدفين أمام ألمانيا الغربية بعد أن حل ثالثاً قبلها بثمان سنوات على أرضه عندما تغلب على المجر بهدفين لهدف.

- على صعيد كأس العالم ، شارك منتخب بلجيكا 14 مرة في النهائيات أولها في النسخة الأولى عام 1930 في أوروجواي وأخرها في النسخة الماضية عام 2022 في قطر.

- حقق "الشياطين الحمر" أفضل إنجاز لهم في المونديال عندما أحرزوا المركز الثالث في الظهور الثالث عشر لهم في النسخة الروسية عام 2018 بعد تفوقهم على منتخب إنجلترا بهدفين دون مقابل وقبلها كان التأهل للمربع الذهبي في نسخة 1986 بالمكسيك درة التاج بالنسبة لهم.

- المنتخب البلجيكي المصنف السادس أوروبياً والتاسع عالمياً برصيد 1742.24 نقطة يواجه منتخب إيران في الجولة الثانية بتاريخ 22 يونيو ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء نظيره النيوزيلندي بتاريخ 27 من نفس الشهر.

المنتخب البلجيكي بدون أي خسارة في 14 مباراة

- يقود الفرنسي رودي جارسيا (62 سنة) منتخب بلجيكا منذ 24 يناير 2025 وقاد الفريق في 14 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة وسجل 46 هدفاً مقابل 13 تلقتها شباكه.

- لم يخسر زملاء الحارس تيبو كورتوا خلال آخر 13 مباراة تحت قيادة جارسيا ، وتمكنوا من حسم 9 منها لصالحهم وتعادلوا في 4 مباريات ، علماً بأنهم خسروا قبلها أمام منتخب أوكرانيا (1 – 3) في دوري الأمم الأوروبية بتاريخ 20 مارس 2025.

- خلال المباريات التحضيرية قبل المونديال خاض منتخب بلجيكا 4 مباريات، بدأت بفوز كبير على الولايات المتحدة (5 – 2) بتاريخ 28 مارس ثم تعادلوا مع المكسيك (1 – 1) في 1 أبريل بعدها تفوقوا على منتخب كرواتيا (2 – 0) في عقر داره بتاريخ 2 يونيو ، قبل الفوز الكبير على منتخب تونس (5 – 0) بعدها بأربعة أيام في بروكسل.

صدارة المجموعة في تصفيات المونديال

- حجز زملاء الجناح جيرمي دوكو مقعدهم في المونديال للمرة الرابعة عشرة في تاريخهم بعد أن تصدروا المجموعة العاشرة التي ضمت إلى جوارهم منتخبات ويلز، مقدونيا الشمالية وكازاخستان وليختنشتاين ’ بعد أن حصدوا 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وسجل خال من أي خسارة وسجلوا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف وتصدر النجم كيفين دي بروين قائمة هدافي الفريق في هذه التصفيات برصيد 6 أهداف يليه جيرمي دوكو برصيد 5 أهداف.

- تبلغ القيمة السوقية لمنتخب بلجيكا 547.5 مليون يورو وأغلى نجومه جيرمي دوكو جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو.

- متوسط الأعمار في قائمة منتخب بلجيكا يبلغ 27 سنة و6 شهور ويعد لاعب الوسط أكسيل ويتسل الذي ينشط في جيرونا الإيطالي أكبر اللاعبين (37 سنة).

- أول لقاء للمنتخب البلجيكي في كأس العالم كان ضد الولايات المتحدة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لمونديال 1930 وخسر (0 – 3).

- أخر لقاء في النهائيات كان أمام منتخب كرواتيا في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بمونديال قطر 2022 وتعادل (0 – 0) وغادر من الباب الصغير بعد حصوله على 4 نقاط من فوز بهدف على كندا ثم خسارة بهدفين أمام المغرب.

أول فوز بلجيكي في المونديال

- أول فوز بلجيكي في كأس العالم جاء على حساب السلفادور (3 – 0) في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في مونديال 1970.

- أول تعادل لبلجيكا كان (4 – 4) مع سويسرا في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لنسخة 1954.

- لم يحقق منتخب بلجيكا أي فوز أو تعادل في مشاركاته الثلاثة الأولى في بطولات 1930 و1934 و1938 ومني بأربعة خسائر.

- بيرنارد فورهوف سجل أول هدف لبلجيكا في النهائيات في مرمى الحارس الألماني ويليبالد كريس في الدقيقة 18 من عمر لقاء المنتخبين في الدور الأول بمونديال إيطاليا 1934 وخسرت بلاده (2 – 5).

- الأمريكي توماس فيوري كان أول من سجل في شباك بلجيكا عندما أفتتح ثلاثية بلاده في شباك الحارس أرنولد بادجو بعد مرور 23 دقيقة على بداية لقاء المنتخبين في النسخة الأولى.

- الفوز على تونس (5 – 2) هو الأكبر للمنتخب البلجيكي طوال تاريخه في كأس العالم وجاء في مرحلة المجموعات في روسيا 2018 ’ أما أكبر خسارة فكانت (2 – 5) أيضاً أمام ألمانيا في الدور الأول لبطولة 1934.

- (0) هو عدد انتصارات منتخب بلجيكا خلال مشاركاته في بطولات 1930 و1934 و1938 و1954 و1998 وهو أيضاً عدد الخسائر التي تلقاها في النسخة الفرنسية 1998.

- (1) هو عدد الخسائر التي تلقاها منتخب بلجيكا في نسخ 1934 و1938 و1954 و2002 و2014 و2018 و2022.

- (3) هي عدد تعادلات المنتخب البلجيكي في مشاركته العاشرة في بطولة 1998 وهو أكبر عدد من التعادلات في إحدى مشاركاته ’ أما بطولات 1930 و1934 1938 1970 و1990 و1994 و2014 و2018 فلم يعرف طعم التعادل.

- (6) هو أكبر عدد من الانتصارات للمنتخب البلجيكي في بطولة واحدة وحققه في ظهوره قبل الأخير في نسخة 2018.

- (3) خسائر تكبدها المنتخب البلجيكي في مشاركته السابعة في نسخة 1986 بالمكسيك وهو أكبر عدد من الخسائر في إحدى مشاركاته.

- (16) هدفاً سجلها منتخب بلجيكا في ظهوره الثالث عشر في روسيا 2018 وهو أعلى عدد من الأهداف يسجله في بطولة واحدة بخلاف مشاركته الأولى التي لم يحرز خلالها أي هدف.

- (15) هدفاً تلقتها شباك الحارس الكبير جان ماري بفاف في نسخة 1986 وهو أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك بلجيكا في مشاركة واحدة ’ أما في المشاركات الثالثة والعاشرة والثالثة عشرة فلم تستقبل شباك الحراس أرنولد بادجو وفيليب دي ويلد وتيبو كورتوا سوى 3 أهداف فقط قم انخفضت لهدفين في مرمى كورتوا خلال الظهور الأخير في نسخة 2022 وجاءا عبر الثنائي المغربي رومان سايس وزكريا أبو خلال.

- (51) مباراة خاضها المنتخب البلجيكي خلال 14 مشاركة له في النهائيات فاز في 21 منها وتعادل في 10 وخسر 20 مرة.

- (69) هدفاً سجلها "الشياطين الحمر" في شباك منافسيهم طوال تاريخهم في كأس العالم بنسبة (1.4) هدفاً في المباراة الواحدة.

- (74) هدفاً هزت الشباك البلجيكية في النهائيات بمتوسط (1.5) في اللقاء الواحد.

- خرج منتخب بلجيكا من الدور الأول في كأس العالم 7 مرات مقابل 4 مرات تخطى مرحلة المجموعات ومرة بلغ ربع النهائي ومرتين تأهل للمربع الذهبي وحقق المركز الرابع في المكسيك 1986 والثالث في روسيا 2018.

- سجل مارك فيلموتس 5 أهداف في 8 مباريات لعبها في بطولات 1990 و1994 و1998 و2002 وتصدر قائمة هدافي منتخب بلجيكا مناصفة مع روميلو لوكاكو الذي أحرز نفس العدد في 12 مباريات خلال نسخ 2014 و2018 ’ 2022 وفي المركز الثاني يأتي يان كوليمانز برصيد 4 أهداف خلال 16 مباراة لعبها في بطولات 1982 و1986 و1990 ’ ثم الرباعي ليبولد أنول ونيكولاس كلايسين وإنزو شيفو وأدين هازارد برصيد 3 أهداف لكل لاعب.