إعلان

الصحة: 7.3 آلاف مكالمة على الخط الساخن في أبريل.. و95% نسبة رضا المواطنين

كتب : أحمد جمعة

12:43 م 14/06/2026

شعار وزارة الصحة والسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7324 مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال شهر أبريل 2026، تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين، في إطار تقديم المعلومات الصحية وتلقي استفسارات وطلبات المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بيانات التشغيل أظهرت تنوعًا في طبيعة الخدمات المقدمة، حيث تصدرت الاستفسارات والطلبات المتنوعة بـ2891 مكالمة بنسبة 39.47%، تلتها حالات العلاج والبلاغات ضد المنشآت الصحية بـ804 مكالمات بنسبة 10.98%، ثم استفسارات تعزيز الصحة والوقاية بـ700 مكالمة بنسبة 9.56%، وخدمات كارت الخدمات المتكاملة بـ462 مكالمة بنسبة 6.31%.

وأكد في بيان اليوم، أن مؤشرات الأداء تعكس استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المتعاملين.

ومن جانبه، قال حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، إن الإدارة تحرص على المتابعة المستمرة لمدى رضا المواطنين من خلال الخط الساخن، حيث تم التواصل مع عينة عشوائية خلال أبريل 2026، وأظهرت النتائج تحقيق نسبة رضا بلغت 95%.

وأكد أن الإدارة مستمرة في تنفيذ آليات المتابعة والتقييم الدوري، ورصد احتياجات المواطنين ومقترحاتهم، بما يضمن الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين وتعزيز كفاءة قنوات التواصل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الخط الساخن حسام عبدالغفار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
أخبار مصر

وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"
أخبار المحافظات

أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"
5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
أخبار المحافظات

جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
أخبار المحافظات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم