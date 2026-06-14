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غسلوا 70 مليون جنيه.. ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال المخدرات

كتب : علاء عمران

12:39 م 14/06/2026

ضبط متهم - تعبيرية

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اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل واقعة غسل الأموال

وأكدت التحريات استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم رصد محاولات المتهمين لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإضفاء مظهر مشروع عليها.

وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الداخلية مخدرات غسل أموال

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