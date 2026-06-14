إعلان

انخفاض الزيت والجبن وارتفاع اللحوم خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:38 م 14/06/2026

اسعار اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الزيت، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.6 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.21 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.24 جنيه، بزيادة 51 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 101.22 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.76 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.73 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.93 جنيه، بتراجع 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.18 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 123.61 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 444.61 جنيه، بزيادة 4.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.96 جنيه، بزيادة 1.25 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.92 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.67 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.66 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.79 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.95 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.17 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفول أسعار السلع الأساسية سعر العدس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
زووم

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
فيفا يغير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026.. ما القصة؟
كأس العالم 2026

فيفا يغير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026.. ما القصة؟
لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية
أخبار المحافظات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد حادث الإسماعيلية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم