انخفضت أسعار الزيت، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.6 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.21 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.24 جنيه، بزيادة 51 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 101.22 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.76 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.73 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.93 جنيه، بتراجع 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.18 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 123.61 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 444.61 جنيه، بزيادة 4.61 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.96 جنيه، بزيادة 1.25 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.92 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.67 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.66 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.79 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.95 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.17 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.