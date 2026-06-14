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بعد هجمات "حزب الله".. سموتريتش يدعو لهدم مبانٍ بالضاحية الجنوبية لبيروت

كتب : مصطفى الشاعر

10:31 ص 14/06/2026

سموتريتش و نتنياهو

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طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتنفيذ رد عسكري وصفه بـ"الحازم" تجاه هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، داعيا إلى هدم مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار ما اعتبره تطبيقا لما يُسمى بـ"معادلة الضاحية".

دعوة لتفعيل معادلة نتنياهو

قال سموتريتش، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن الهجمات التي تعرّضت لها مناطق شمال إسرائيل تُمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تنفيذ هذه المعادلة، التي تقوم على الرد باستهداف الضاحية الجنوبية مقابل أي هجمات تستهدف شمال إسرائيل.

وشدد الوزير الإسرائيلي المتطرف، على ضرورة التعامل بقوة، مطالبا باتخاذ خطوات فورية، من بينها "هدم مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت"، معتبرا أن المرحلة الحالية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المنطقة.

توتر متواصل على الحدود اللبنانية

تأتي تصريحات سموتريتش، بالتزامن مع مساعٍ أمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسط استمرار التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، رصد سقوط هدفين جويين مشبوهين داخل الأراضي الإسرائيلية قُرب الحدود مع لبنان، عقب تفعيل صفارات الإنذار في مناطق شمالية.

إسرائيل تعلن عدم وقوع إصابات

أكد جيش الاحتلال، أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة، في ظل استمرار التوترات والعمليات المتبادلة على الجبهة الشمالية.

وكان نتنياهو، قد أكد في وقت سابق، أن أي محاولة من إيران أو حزب الله لفرض معادلة جديدة على إسرائيل "لن تحدث"، وفق تصريحاته.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.


وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

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