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هجوم بالمسيّرات من لبنان يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قُرب الحدود

كتب : مصطفى الشاعر

10:01 ص 14/06/2026

صواريخ في سماء إسرائيل

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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان عاجل، دوي صفارات الإنذار في رأس الناقورة وعدد من مناطق الجليل الغربي، عقب رصد تسلل طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيّرتين

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيّرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

مسيّرات تستهدف مواقع عسكرية قُرب الحدود

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية بالقُرب من الحدود في منطقة رأس الناقورة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

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