شنت القوات الأوكرانية، هجوما واسعا بالطائرات المسيّرة على عدة مناطق داخل روسيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في مواقع متفرقة، في تصعيد جديد للحرب بين موسكو وكييف.

تفاصيل الهجوم على أوريول

وفي التفاصيل، أعلن حاكم مقاطعة "أوريول" الروسية أندريه كليتشكوف، مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين، جراء سقوط طائرة مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني في مدينة أوريل.

وأوضح كليتشكوف، في منشور عبر تطبيق "ماكس"، اليوم الأحد، أن الهجوم وقع خلال ساعات الليل، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى وإصابات بين السكان، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية قدّمت الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما جرى إجلاء سكان الشقق المتضررة إلى فنادق كإجراء احترازي.

وأكد حاكم المقاطعة الروسية، أن فرق الطوارئ والأجهزة الأمنية تُواصل عملها في موقع الحادث لرفع الأنقاض وضمان سلامة المنطقة المحيطة.

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 249 مسيّرة أوكرانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 249 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية ومياه بحر آزوف.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن عمليات الاعتراض جرت خلال فترة زمنية امتدت من مساء 13 يونيو حتى صباح 14 يونيو، وشملت عددا واسعا من المقاطعات الروسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومناطق في بحر آزوف.

موسكو تؤكد إسقاط طائرات متجهة نحو العاصمة

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام دون تسجيل خسائر بشرية.

حريق في منشآت وقود بعد هجوم في ياروسلافل

وفي مقاطعة ياروسلافل، قال الحاكم ميخائيل يفراييف، إن المنطقة تعرّضت لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة، موضحا أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها، إلا أن حطام بعضها تسبب في اندلاع حريق داخل منشآت لتخزين الوقود، وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

تبادل ضربات مستمر بين روسيا وأوكرانيا

بحسب تقارير وسائل الإعلام الروسية، تُواصل القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجمات يومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أهداف داخل روسيا، تشمل مناطق سكنية ومنشآت حيوية ومرافق للطاقة.

في المقابل، تؤكد موسكو أنها ترد باستهداف مواقع عسكرية ومنشآت صناعات دفاعية داخل أوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.