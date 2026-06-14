نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، مؤكداً أن المشاورات الداخلية ما زالت مستمرة.

مراجعة دقيقة للمقترحات

وأوضح المصدر أن طهران لم تعلن موقفها النهائي حتى الآن، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل دراسة مختلف الأبعاد المرتبطة بالمقترحات المطروحة، بما يشمل الجوانب السياسية والقانونية والفنية، قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية التقييم لا تزال جارية على المستويين الفني وصنع القرار، في إطار مراجعة شاملة تهدف إلى التدقيق في تفاصيل المقترحات المطروحة وتأثيراتها المحتملة على مختلف الملفات ذات الصلة.

وصول وفد قطري إلى طهران

بالتزامن مع هذه المداولات، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية الرسمية بوصول وفد قطري إلى العاصمة طهران، ضمن الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة نحو مراحل أكثر تقدماً.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من مغادرة وفد قطري آخر لطهران عقب سلسلة محادثات مطولة استمرت لساعات، في إطار الوساطة التي تقودها الدوحة بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين وتسهيل الوصول إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة.