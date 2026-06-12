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الصين تعلن اعتقال أمريكي للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس

كتب : مصطفى الشاعر

12:45 م 12/06/2026

أمريكا والصين - صورة تعبيرية

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اعتقال مواطن أمريكي يُدعى "يو مين زين"، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالتجسس وتعريض الأمن القومي الصيني للخطر.

بكين تُبلغ واشنطن بالاعتقال

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الجمعة، إن بكين أبلغت القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة "قوانجتشو" جنوبي الصين بالواقعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اختفاء المواطن الأمريكي في مدينة كونمينغ، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

خلفية عن الواقعة

جاءت التصريحات الصينية بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد باختفاء المواطن الأمريكي في مدينة "كونمينج" جنوب غربي الصين الأسبوع الماضي، قبل أن تؤكد السلطات الصينية لاحقا توقيفه على خلفية شبهات أمنية تتعلق بالتجسس.

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الصين التجسس أمريكا

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