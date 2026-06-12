اليوم الثاني من كأس العالم 2026.. حقائق لا تفوتك

تنطلق منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم 2026، مساء اليوم، عندما يواجه منتخب كندا –أحد الدول المضيفة- نظيره البوسنة والهرسك، وفي المباراة الثانية، يواجه المنتخب الأمريكي نظيره أوروجواي.

حقائق لا تفوتك عن مباراتي اليوم الثاني من كأس العالم

تأهلت كندا، إلى كأس العالم 2026، باعتبارها الدولة المضيفة المشاركة، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، مسجلةً بذلك مشاركتها الثالثة في كأس العالم بعد مشاركتها في عامي 1986 و2022، وأول مشاركة متتالية لها.

وخسرت كندا جميع مبارياتها الست السابقة في كأس العالم، حيث سجلت هدفين فقط - أحدهما هدف عكسي - بينما استقبلت شباكها 12 هدفاً، ولم يضاه هذا الرقم القياسي سوى السلفادور (ست هزائم).

ويتسلح منتخب كندا بجماهيره في المباراة الافتتاحية، لكنهم سيواجهون منتخب البوسنة والهرسك الذي خاض حملة تأهيلية مثيرة وملهمة، حيث أقصى كلاً من ويلز وإيطاليا بركلات الترجيح في مباريات الملحق.

وتشهد بطولة كأس العالم 2026، الظهور الثاني لمنتخب البوسنة والهرسك في المنديال بعد ظهوره الأول في البرازيل عام 2014، وقد تم إقصاؤهم من دور المجموعات في تلك المناسبة (فوز واحد وخسارتان)، على الرغم من أنهم أنهوا حملتهم بفوز 3-1 على إيران.

الولايات المتحدة الأمريكية تدخل هي الأخرى المباراة الافتتاحية أمام باراجواي، متسلحة بجماهيرها، لكنها أنهت الجولة التحضيرية للمونديال بالهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وجاء أفضل إنجاز للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1930، عندما فازت على باراجواي في طريقها لحصد الميدالية البرونزية - ولا تزال تلك المرة الوحيدة التي احتلت فيها دولة من دول الكونكاكاف مركزاً ضمن المراكز الأربعة الأولى. كما بلغت ربع النهائي في عام 2002.

وتستعد باراجواي للظهور التاسع في كأس العالم، بعدما احتلت المركز السادس في أمريكا الجنوبية، وحصلت على آخر مقعد متاح تلقائيًا.

وفازت باراجواي بمباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات افتتاحية في كأس العالم (تعادل 4 وخسر 3)، لكن الولايات المتحدة لديها ثاني أدنى معدل فوز في البطولة بين الدول التي خاضت أكثر من 30 مباراة (24%).

مواعيد مباريات اليوم الثاني في كأس العالم 2026

تقام مباراتي اليوم الثاني في كأس العالم 2026، في المواعيد التالية:

كندا - البوسنة والهرسك - 10:00 مساءً - ملعب تورنتو

الولايات المتحدة – باراجواي - 4:00 فجرًا - ملعب صوفي

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