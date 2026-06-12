مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كندا

- -
22:00

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

2 1
05:00

التشيك

جميع المباريات

إعلان

اليوم الثاني من كأس العالم 2026.. حقائق لا تفوتك

كتب : هند عواد

12:10 م 12/06/2026

حفل جديد قبل مباريات كأس العالم 2026 (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم 2026، مساء اليوم، عندما يواجه منتخب كندا –أحد الدول المضيفة- نظيره البوسنة والهرسك، وفي المباراة الثانية، يواجه المنتخب الأمريكي نظيره أوروجواي.

حقائق لا تفوتك عن مباراتي اليوم الثاني من كأس العالم

تأهلت كندا، إلى كأس العالم 2026، باعتبارها الدولة المضيفة المشاركة، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، مسجلةً بذلك مشاركتها الثالثة في كأس العالم بعد مشاركتها في عامي 1986 و2022، وأول مشاركة متتالية لها.

وخسرت كندا جميع مبارياتها الست السابقة في كأس العالم، حيث سجلت هدفين فقط - أحدهما هدف عكسي - بينما استقبلت شباكها 12 هدفاً، ولم يضاه هذا الرقم القياسي سوى السلفادور (ست هزائم).

ويتسلح منتخب كندا بجماهيره في المباراة الافتتاحية، لكنهم سيواجهون منتخب البوسنة والهرسك الذي خاض حملة تأهيلية مثيرة وملهمة، حيث أقصى كلاً من ويلز وإيطاليا بركلات الترجيح في مباريات الملحق.

وتشهد بطولة كأس العالم 2026، الظهور الثاني لمنتخب البوسنة والهرسك في المنديال بعد ظهوره الأول في البرازيل عام 2014، وقد تم إقصاؤهم من دور المجموعات في تلك المناسبة (فوز واحد وخسارتان)، على الرغم من أنهم أنهوا حملتهم بفوز 3-1 على إيران.

الولايات المتحدة الأمريكية تدخل هي الأخرى المباراة الافتتاحية أمام باراجواي، متسلحة بجماهيرها، لكنها أنهت الجولة التحضيرية للمونديال بالهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وجاء أفضل إنجاز للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1930، عندما فازت على باراجواي في طريقها لحصد الميدالية البرونزية - ولا تزال تلك المرة الوحيدة التي احتلت فيها دولة من دول الكونكاكاف مركزاً ضمن المراكز الأربعة الأولى. كما بلغت ربع النهائي في عام 2002.

وتستعد باراجواي للظهور التاسع في كأس العالم، بعدما احتلت المركز السادس في أمريكا الجنوبية، وحصلت على آخر مقعد متاح تلقائيًا.

وفازت باراجواي بمباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات افتتاحية في كأس العالم (تعادل 4 وخسر 3)، لكن الولايات المتحدة لديها ثاني أدنى معدل فوز في البطولة بين الدول التي خاضت أكثر من 30 مباراة (24%).

مواعيد مباريات اليوم الثاني في كأس العالم 2026

تقام مباراتي اليوم الثاني في كأس العالم 2026، في المواعيد التالية:

كندا - البوسنة والهرسك - 10:00 مساءً - ملعب تورنتو

الولايات المتحدة – باراجواي - 4:00 فجرًا - ملعب صوفي

اقرأ أيضًا:

الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026

رفضه الفيفا بسبب علم.. ما قصة قميص هايتي المثير للجدل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 كندا الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير الري يتفقد محطة الشلوفة وتكريك الترعة الرئيسية بالسويس -فيديو وصور
أخبار المحافظات

وزير الري يتفقد محطة الشلوفة وتكريك الترعة الرئيسية بالسويس -فيديو وصور

تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات على دبين وجبشيت ومجدل زون
شئون عربية و دولية

تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات على دبين وجبشيت ومجدل زون
بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
زووم

بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
أخبار المحافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟
أخبار مصر

كيف تحول طائر المينا من زائر إلى أحد أخطر الطيور الغازية في مصر؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان