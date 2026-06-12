تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، محطة مياه الشلوفة ١، يرافقه اللواء هاني رشاد محافظ السويس والدكتور محمد علام نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ومسؤولي محطات المياه الري.

وجاءت الزيارة للوقوف على انتظام الضخ بالمحطة التي تغذي الأراضي الزراعية بمنطقة الشلوفة الجديدة وقرية الشلوفة، والسنوسي وأبو شحات وأبو شكيو والقرى والتوابع المجاورة لها.

كما تفقد الوزير ومحافظ السويس، أعمال تكريك ترعة السويس وتطهيرها، لاستيعاب كميات المياه المدفوعة لتغذية محطات مياه الري وكذلك محطات تنقية مياه الشرب.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن اعمال تكريك وتطهير الترع تهدف في الأساس لاستيعاب المياه وتغذية محطات مياه الشرب، وكذا محطة الشلوفة التي تدفع المياه للأراضي الزراعية.

وأوضح أنه وجه مسؤولي الري في السويس بسرعة رفع ناتج التكريك والحفر أولا باول، مشددا أن الوزارة تعمل ١٢ شهر في العام من أجل توفير المياه في فترة الصيف وهي الفترة الأقصى في استخدام المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وناشد المواطنين بتحمل جهود وناتج أعمال التكريك والحفر، لاسيما ترعة الشلوفة التي كانت مصدر للشكاوى طوال الأعوام الماضية، مشددا أنه لن يغلق أي طريق بسبب نواتج التكريك، وأن أعمال الرفع تجري بالتوازي مع الحفر.