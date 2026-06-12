أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5 ملايين طن منذ بداية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات الزراعية المصرية، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

"الصادرات الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن"

أكد وزير الزراعة أن المؤشرات التصديرية الحالية تعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة، في ظل تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن مطابقة الحاصلات لأعلى معايير الجودة والسلامة.

"الموالح في الصدارة والبطاطس بالمركز الثاني"

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية، أن الموالح واصلت تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي تجاوز مليوني طن.

وأوضح التقرير أن البطاطس الطازجة جاءت في المركز الثاني بإجمالي نحو 883 ألف طن، تلتها البطاطا بإجمالي 189 ألف طن.

"الفاصوليا والبصل والعنب ضمن أبرز الصادرات"

بحسب التقرير، فإن صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة تجاوزت 110 آلاف طن، فيما سجل البصل الطازج أكثر من 85 ألف طن.

وأضاف أن صادرات العنب بلغت نحو 58 ألف طن، بينما وصلت صادرات الفراولة الطازجة إلى 40 ألف طن، إلى جانب كميات كبيرة من الثوم والطماطم والجوافة والرمان التي جاءت ضمن قائمة المحاصيل التصديرية البارزة.

"فتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا خلال 2026"

في سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة نجاح جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في فتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة لمسيرة التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة حول العالم.

"اختراق أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية"

أوضحت الوزارة أن الأسواق الجديدة شملت عددًا من الدول الواعدة في قارة آسيا، من بينها أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وشملت الأسواق التي تم فتحها حديثًا كلًا من المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان، إلى جانب أسواق أخرى بمختلف القارات.

"وزير الزراعة: شهادة ثقة دولية في الحاصلات المصرية"

شدد علاء فاروق، على أن هذا التوسع السريع في الأسواق الخارجية يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد التزام الحاصلات الزراعية الوطنية بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وأكد الوزير استمرار جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.