الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026

"أرقام تاريخية و فوضى جماهيرية".. ماذا حدث في اليوم الأول لكأس العالم 2026؟

بعد هزيمة الافتتاح.. موقف محرج لمحللي جنوب أفريقيا على الهواء

توقع الذكاء الاصطناعي مشوار المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، البطولة التي انطلقت مساء أمس، وتشهد الحضور الأكبر في تاريخها للعرب.

ويشارك لأول مرة في تاريخ كأس العالم، 8 منتخبات عربية، مصر، الجزائر، المغرب، تونس، قطر، الأردن، العراق والسعودية.

الذكاء الاصطناعي يتوقع أول منتخب عربي يودع المونديال

توقع الذكاء الاصطناعي أن يحقق منتخب المغرب أبرز نتيجة للعرب في مونديال 2026، بوصوله إلى ربع النهائي، بينما تودع 4 منتخبات البطولة من دور المجموعات.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور.

وجاءت توقعات الذكاء الاصطناعي لمشوار المنتخبات العربية في المونديال كالآتي:

الجزائر

الخروج من دور الـ32

مصر

الخروج من دور الـ32

العراق

الخروج من دور المجموعات

الأردن

الخروج من دور المجموعات

المغرب

ربع النهائي

قطر

الخروج من دور المجموعات

السعودية

التأهل إلى دور الـ32

تونس

الخروج من دور المجموعات

اقرأ أيضًا:

"أرقام تاريخية و فوضى جماهيرية".. ماذا حدث في اليوم الأول لكأس العالم 2026؟

"سخيف وبدائي".. كيف تفاعلت الجماهير مع حفل افتتاح كأس العالم 2026؟



