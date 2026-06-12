تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات على دبين وجبشيت ومجدل زون

بيروت- (أ ش أ)

شهد جنوب لبنان اليوم الجمعة تصعيداً إسرائيلياً تمثل في سلسلة غارات وتحركات عسكرية استهدفت عددا من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب.

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على منطقة "عريض دبين" في قضاء مرجعيون.. فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة الخيام باتجاه السهل.

وفي قضاء النبطية.. استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة "جبشيت"، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الاستهداف.

كما أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "مجدل زون"، في وقت يسود فيه الهدوء الحذر معظم قرى وبلدات قضاءي صور وبنت جبيل، وسط متابعة ميدانية للتطورات الأمنية على طول المنطقة الحدودية.