نيودلهي- (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الأمريكي جيسون ميكس، للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وذلك للاحتجاج على الهجمات التي تستهدف السفن الهندية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن هذا الاستدعاء الدبلوماسي يأتي في ظل تزايد المخاوف من استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على حركة التجارة الدولية.

وتؤكد الهند باستمرار أهمية حماية الممرات البحرية والحفاظ على أمن الملاحة.. فيما تتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية متزايدة لخفض التصعيد وتسريع الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة التوترات في المنطقة.