إعلان

وكالة مهر تكشف مسودة تفاهم من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة

كتب : وكالات

12:42 م 12/06/2026

إيران والولايات المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة، تتناول ملفات الحرب والعقوبات والبرنامج النووي والأصول الإيرانية المجمدة، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن النص لا يزال قيد المراجعة ولم يحصل بعد على الموافقة النهائية من الجهات المعنية.

وتتضمن المسودة البنود التالية:

1- وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

2- تعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية.

3- رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا.

4- التزام أمريكي بسحب قواتها من محيط إيران.

5- إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يومًا وفق ترتيبات إيرانية.

6- تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وضمان وصول إيران الكامل إلى مواردها المالية.

7- تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططًا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

8- تخصيص مهلة 60 يومًا للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يستند إلى الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

9- تجديد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم إنتاج سلاح نووي.

10- تعهد أمريكي بعدم تعزيز قواتها في المنطقة وعدم فرض أي عقوبات جديدة طوال فترة التفاوض.

11- الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يومًا، مع إتاحة نصف المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات.

12- إنشاء آلية رقابية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

13- اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

14- عدم بدء المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأصول الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري، على أن يقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة بناء الاقتصاد الإيراني، مع استبعاد أي نقاش يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران لجماعات المقاومة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن أن هذه المسودة لا تزال بحاجة إلى مراجعة واعتماد نهائي من الجهات المختصة في إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران لبنان مضيق هرمز الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
زووم

بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026
بعدما طعن نفسه.. وفاة قاتل مدير بيت مال المسلمين بتلا داخل المستشفى
أخبار المحافظات

بعدما طعن نفسه.. وفاة قاتل مدير بيت مال المسلمين بتلا داخل المستشفى

افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
أخبار المحافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي
حوادث وقضايا

ضربة قوية للسوق السوداء.. الداخلية تلاحق تجار النقد الأجنبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان