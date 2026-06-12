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طالبان تواجه اتهامات جديدة بـ"اعتقال وقمع نساء" في أفغانستان (تفاصيل)

كتب : مصطفى الشاعر

01:13 م 12/06/2026

طالبان

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تواجه حركة "طالبان"، اتهامات جديدة تتعلق باعتقال وقمع النساء بأفغانستان، في ظل تقارير حقوقية تُشير إلى تصاعد القيود المفروضة على النساء والفتيات وازدياد حدة الإجراءات الأمنية في عدد من الولايات.

حملة اعتقالات واحتجاجات في إنجيل

وفي التفاصيل، أعلنت الوكالة المعنية بحقوق المرأة في الأمم المتحدة، أن السلطات في مدينة هرات غرب أفغانستان اعتقلت ما لا يقل عن 30 امرأة بتُهمة "انتهاك قواعد الملابس" التي فرضتها حكومة طالبان، مشيرة إلى أنه تم لاحقا الإفراج عن بعضهن.

جاء بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس الخميس، عقب حملة إجراءات صارمة أعقبت احتجاجات مناهضة للاعتقالات وقعت يوم الثلاثاء في منطقة إنجيل بمدينة هرات، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

تزايد الخوف بين النساء في أفغانستان

قالت الهيئة، إن هذه الاعتقالات أدت إلى تزايد "الخوف والقلق" بين النساء والفتيات في مختلف أنحاء أفغانستان، مؤكدة أن عددا من المعتقلات أفرج عنهن لاحقا بعد توقيفهن، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

اتهامات باستخدام القوة ضد المتظاهرين

أضافت الهيئة، أن قوات الأمن التابعة لـ"طالبان" أطلقت النار على متظاهرين من رجال ونساء وأطفال، كما اعتدت بالضرب على بعضهم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهما صبي، وإصابة أكثر من 20 شخصا.

تقارير عن اعتقالات مرتبطة بالحجاب

ذكرت وسائل إعلام، أن عناصر من شرطة الأخلاق التابعة لـ"طالبان" احتجزوا بعض النساء في الأيام التي سبقت الاحتجاجات، بتُهمة عدم الالتزام بقواعد الحجاب، في إطار سياسة إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

طالبان تنفي الاعتقالات

في المقابل، نفت السلطات المحلية في أفغانستان صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال نساء في هرات، مؤكدة عدم وقوع هذه الحوادث بالشكل الذي تم تداوله.

قيود متصاعدة منذ 2021

منذ سيطرتها على الحكم في كابول عام 2021، فرضت حركة طالبان قيودا واسعة على النساء والفتيات، شملت مجالات "التعليم والعمل والرياضة"، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية.

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أفغانستان الأمم المتحدة طالبان

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