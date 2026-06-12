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الأموال العامة تكشف محاولة إخفاء 30 مليون جنيه خلف كيانات مشروعة

كتب : علاء عمران

12:23 م 12/06/2026

ضبط تعبيرية

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اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تتضمن "روابط احتيالية".

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين صمموا صفحات مشابهة تماماً لإحدى صفحات الجهات الحكومية، وتحمل ذات الاسم والشعار، لطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية من الضحايا، وحال الاستجابة لها، استولى المذكورون على أرصدة الحسابات البنكية وقاموا بعمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد.

أسلوب النصب الإلكتروني وغسل 30 مليون جنيه

حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال المستولى عليها وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومشغولات ذهبية وسيارات ودراجات نارية، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 30 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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