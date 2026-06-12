أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أنها ترحب بما وصفته بـ"التقدم" المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة اعتُبرت مؤشرا على اقتراب التوصل إلى تفاهم مؤقت بين الجانبين.

اتصال دبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي

ذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بحث آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي مع كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد.

ترحيب مشترك وتفاؤل بحل سلمي

أوضح البيان، أن الجانبين رحبا بالتقدم الناتج عن الاتصالات الدبلوماسية المستمرة، معربين عن أملهما في أن تُسفر هذه الجهود عن تفاهم دائم وحل سلمي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

"إعلان إسلام آباد" ودور الوساطة الباكستانية

بحسب مصادر متعددة، يُجري الحديث عن مذكرة تفاهم محتملة بين واشنطن وطهران تُعرف باسم "إعلان إسلام آباد"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه باكستان كوسيط في المحادثات، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

تباين في المواقف حول الاتفاق

أشارت تقارير لشبكة "سي إن إن"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح إلى دعم القيادة الإيرانية للاتفاق، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن أي اتفاق حتى الآن، ما يعكس استمرار حالة التباين حول صيغة التفاهم المرتقب.