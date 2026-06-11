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إعلام رسمي: سماع دوي انفجار في بندر عباس بإيران

كتب : وكالات

01:49 ص 11/06/2026

انفجار في بندر عباس بإيران

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أعلنت وسائل ‌الإعلام الرسمية الإيرانية، سماع ⁠دوي انفجار في مدينة بندر عباس الساحلية، دون تقديم ‌مزيد ⁠من التفاصيل.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قال إن ‌قوات بلاده ستنفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب وستوجه ضربة قوية لإيران بقصف منشآت رئيسية.

وفي حديثه للصحفيين بعد الاستماع إلى ⁠إحاطة من القادة في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا، قال هيجسيث: "إن إيران أُتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تغتنمها".

وقال هيجسيث: "سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا لتحسين البيئة التي نعمل فيها وتقويض القدرات ‌التي ⁠تريد إيران امتلاكها".

وتحدث هيجسيث بعد أن قال ترامب: إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مرة أخرى إذا لم ⁠يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مهددا بمزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من ⁠أعنف عمليات تبادل إطلاق النار خلال شهرين.

واتهم هيجسيث إيران باختيار ممارسة ⁠الألاعيب، إذ قال: "إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل، ونحن بارعون في ذلك"، وفقا لرويترز.

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