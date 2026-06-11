إعلام رسمي: سماع دوي انفجار في بندر عباس بإيران
كتب : وكالات
انفجار في بندر عباس بإيران
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، سماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس الساحلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قال إن قوات بلاده ستنفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب وستوجه ضربة قوية لإيران بقصف منشآت رئيسية.
وفي حديثه للصحفيين بعد الاستماع إلى إحاطة من القادة في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا، قال هيجسيث: "إن إيران أُتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تغتنمها".
وقال هيجسيث: "سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا لتحسين البيئة التي نعمل فيها وتقويض القدرات التي تريد إيران امتلاكها".
وتحدث هيجسيث بعد أن قال ترامب: إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مهددا بمزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار خلال شهرين.
واتهم هيجسيث إيران باختيار ممارسة الألاعيب، إذ قال: "إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل، ونحن بارعون في ذلك"، وفقا لرويترز.