شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حالة من القلق بين الأهالي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تزايد حوادث عقر الأطفال من قبل الكلاب الضالة في عدد من القرى والنجوع، وسط مطالبات بسرعة التدخل للحد من الظاهرة وحماية المواطنين.

وأكد عدد من الأهالي، أن الكلاب الضالة أصبحت تشكل خطراً متزايداً على الأطفال، خاصة في أوقات الذهاب إلى المدارس أو أثناء اللعب في الشوارع، مشيرين إلى تكرار وقائع العقر خلال الأيام الماضية.

وذكرت منشورات دونها أهالي قرية النواصر التابعة لمركز إسنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كلباً ضالاً قام بعقر ثلاثة أطفال أمس الخميس، ما أثار حالة من الاستياء والخوف بين الأهالي.

وقال المواطن عاطف أحمد، من نجع أبو حميد بإسنا، إن القرية تشهد بشكل شبه يومي حالات عقر من الكلاب الضالة، مؤكداً أن الأطفال هم الفئة الأكثر تعرضاً لهذه الحوادث.

وأضاف أن الأهالي باتوا يخشون خروج أبنائهم بمفردهم بسبب انتشار الكلاب في الشوارع والمناطق السكنية.

من جانبه، أوضح كمال محب آل النبي أن كلباً ضالاً عقر طفلين بالقرب من موقف النواصر بمدينة إسنا أمس الخميس في نحو الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الكلب بعد الواقعة.

وأشار الأهالي إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا العلاج والأمصال المضادة للعقر في يوم واحد وصل إلى نحو 10 أطفال، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف حملات السيطرة على الكلاب الضالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار تلك الحوادث.

وطالب المواطنون بسرعة وضع خطة للتعامل مع الظاهرة، حفاظاً على سلامة الأطفال والأهالي، خاصة مع تكرار الشكاوى وتزايد المخاوف من وقوع إصابات جديدة خلال الفترة المقبلة.