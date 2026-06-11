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ترامب: سنقصف إيران الليلة ونسيطر على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا

كتب : وكالات

03:39 م 11/06/2026 تعديل في 04:20 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنفذ هجوماً واسعاً وقوياً ضد إيران خلال الليلة، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير كبير شمل القوات البحرية والقوات الجوية وأنظمة الرادار والدفاعات المضادة للطائرات، إلى جانب معظم القدرات الهجومية الأخرى.

وقال ترامب خلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، إن بلاده تعتزم في مرحلة قريبة مستقبلاً فرض السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، إضافة إلى مواقع أخرى مرتبطة بالبنية التحتية النفطية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا النهج يشبه ما قال إنه جرى تطبيقه مع فنزويلا، معتبراً أن النتائج كانت إيجابية لكل من الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الضربات المزمعة ضد إيران ستُنفذ بقوة شديدة، مجدداً حديثه عن خطط تتعلق بالسيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

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