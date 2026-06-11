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ضبط مصنع "مصاصات وحلوى" مجهولة المصدر بشبين القناطر -صور

كتب : أسامة علاء الدين

05:32 م 11/06/2026 تعديل في 05:32 م
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    ضبط مصنع غير مرخص لحلوى الأطفال بالقليوبية
  • عرض 4 صورة
    ضبط مصنع غير مرخص لحلوى الأطفال بالقليوبية
  • عرض 4 صورة
    ضبط مصنع غير مرخص لحلوى الأطفال بالقليوبية

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واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.


وشنت إدارة تموين شبين القناطر حملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق بندر شبين القناطر، برئاسة مديرة الإدارة، وأسفرت أعمال التفتيش والمرور الميداني عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع حلوى ومصاصات للأطفال مجهولة المصدر، دون وجود أي بيانات أو مستندات توضح جهة التصنيع أو تواريخ الإنتاج والصلاحية.


كيف تهدد الحلوى مجهولة المصدر صحة الأطفال؟


وأظهرت أعمال الفحص أن المنتجات المضبوطة يتم تداولها دون استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية اللازمة، بما يشكل خطرًا محتملاً على صحة وسلامة الأطفال والمستهلكين، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفة.


وتمكنت الحملة من التحفظ على 11,272 قطعة من الحلوى والمصاصات المخصصة للأطفال قبل طرحها بالأسواق، كما تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.


تحركات تموين القليوبية لإحكام الرقابة على أسواق الأغذية



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.


الخط الساخن لشكاوى التموين


وناشدت المديرية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية أو تداول سلع مجهولة المصدر من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528.

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القليوبية التموين شبين القناطر حلوى الأطفال حماية المستهلك سلامة الغذاء

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