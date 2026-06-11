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ترامب يُلوّح بالسيطرة على النفط الإيراني ويستشهد بـ"تجربة فنزويلا"

كتب : مصطفى الشاعر

04:13 م 11/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية التحرك للسيطرة على مواقع نفطية استراتيجية داخل إيران، مستشهدا بما وصفه بـ"تجربة فنزويلا"، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في حدة الخطاب بين واشنطن وطهران.


ترامب يُواصل تهديد إيران

قال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستتحرك خلال الليلة في إطار ما وصفه بـ"ضربة قوية للغاية" ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن قد تسعى إلى فرض سيطرة على مواقع استراتيجية في إيران، من بينها "جزيرة خارك"، إضافة إلى منشآت وبنى تحتية مرتبطة بقطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن ذلك قد ينعكس على أسواق الطاقة الإيرانية بشكل مباشر.

ترامب يتحدث عن تجربة فنزويلا

قارن دونالد ترامب، بين هذا السيناريو وما حدث في فنزويلا، قائلا إن السيطرة على الموارد هناك أدت إلى نتائج إيجابية للطرفين، بحسب تعبيره، في إشارة إلى نموذج إدارة واشنطن لملفات الطاقة في دول أخرى.

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وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني الأمريكي تصعيدا متسارعا في الخطاب السياسي والتهديدات المتبادلة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

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دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران

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