أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط بجروح خطيرة، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قواته خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

انفجار خلال تحرك قوات الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان اليوم الخميس، إن الحادث وقع صباح الخميس أثناء تحرك القوات في المنطقة، حيث انفجرت عبوة ناسفة خلال العملية الميدانية، ما أسفر عن وقوع الإصابتين.

نقل المصابين إلى المستشفى

أضاف البيان، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما بالحادث، في إطار الإجراءات المتبعة عقب أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

استمرار العمليات في جنين

يأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، بالتزامن مع اقتحامات وعمليات مداهمة متواصلة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.