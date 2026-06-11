قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل.

وأضاف الرئيس اللبناني في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أن لبنان لا يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، مضيفا "نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".

وأكد

الرئيس اللبناني، أن لبنان لن تقبل أن يصبح ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريا.

وتابع الرئيس اللبناني "لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.