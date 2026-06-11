قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "أمر إيران انتهى"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إدخال قواتها في أي وقت، لكنه شدد على أنه لا يرغب في نشر قوات برية.

ترامب يتحدث عن جزيرة خارك

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة، لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الخميس، أنه يُفضّل "الاستيلاء على جزيرة خارك" في إيران، إلا أنه أبدى شكوكا حول مدى رغبة واشنطن في اتخاذ مثل هذه الخطوة، في إشارة إلى خيارات عسكرية محتملة في سياق التصعيد مع طهران.

استمرار التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه إيران

تأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تبادل التهديدات والحديث عن خيارات عسكرية واقتصادية أكثر حدة خلال المرحلة المقبلة.