صعّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن طهران ستخسر ما وصفه بـ"لعبة المحصلة الصفرية" التي تنتهجها في المرحلة الحالية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي خلال تدوينة له على منصة إكس، إن أي أضرار تتسبب بها إيران لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج ستتم مواجهتها عبر اقتطاع أموال من الحسابات الإيرانية، محملًا طهران مسؤولية أي خسائر قد تلحق بالدول الحليفة لواشنطن.

وأضاف أن أي رسوم عبور تُدفع إلى هيئة مضيق الخليج الفارسي ستُقابل بإجراءات مالية مماثلة من خلال اقتطاع أموال من الحسابات الإيرانية.

The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.



Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.



Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026

وشدد على أن كل هجوم جديد تنفذه إيران لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم التبعات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدًا أن أي تصعيد من جانب طهران سيعمّق الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

وجاء هذا بعد تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها إيران بأن واشنطن ستقصف طهران بشدة الليلة، حيث قال سننفذ هجومًا واسعًا وقويًا ضد إيران الليلة، مؤكدًا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير كبير شمل القوات البحرية والقوات الجوية وأنظمة الرادار والدفاعات المضادة للطائرات، إلى جانب معظم القدرات الهجومية الأخرى.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم في مرحلة قريبة مستقبلًا فرض السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، إضافة إلى مواقع أخرى مرتبطة بالبنية التحتية النفطية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يشبه ما قال إنه جرى تطبيقه مع فنزويلا، معتبرًا أن النتائج كانت إيجابية لكل من الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الضربات المزمعة ضد إيران ستُنفذ بقوة شديدة، مجددًا حديثه عن خطط تتعلق بالسيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.