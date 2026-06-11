قال خبراء في سوق الذهب إن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصة جيدة للشراء بالنسبة للراغبين في الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مؤكدين أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بقيمته رغم موجات الهبوط الحالية.

وأوضح الخبراء خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن انخفاض الأسعار لم ينعكس على زيادة الإقبال على الشراء بسبب تراجع السيولة لدى المواطنين وحالة الترقب بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

وواصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد في الأسواق العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم، وسط ضغوط بيعية قوية دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل خسائر ملحوظة.

تحذير من تراجع سعر الذهب

وحذرت مؤسسة سيتي جروب المالية أن الذهب قد أصبح أصل عالي المخاطرة على المدى القصير، وقام البنك بخفض توقعات الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الثلاث أشهر القادمة بعد أن كانت توقعاته عند 4300 دولار للأونصة، بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن.

بينما حذر من إمكانية هبوط السعر إلى المستوى 3500 دولار للأونصة بحلول شهر سبتمبر القادم، وذلك في حال استمرار الحرب الإيرانية وارتفاع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر أونصة الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم مسجلة نحو 4086 دولارا، بخسارة قدرها 100 دولار، مقارنة ببداية تعاملات أمس عند 4186 دولارا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وفي السوق المحلي، هبط سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه مسجلا 6050 جنيها للجرام في بداية تعاملات اليوم مقابل 6350 جنيها ببداية تعاملات أمس.

كما أظهر تحليل صادر عن "جولد بيليون" أن الذهب فقد نحو 555 جنيها للجرام منذ بداية يونيو الجاري، بعدما تراجع سعر عيار 21 من 6775 جنيها إلى 6220 جنيها أمس، بنسبة انخفاض بلغت 8.1.%

فرصة للشراء

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة جيدة لشراء الذهب، متوقعا أن تشهد الأسعار ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

ونصح نجيب المواطنين الراغبين في الاستثمار أو الادخار بالشراء خلال الفترة الحالية، مستفيدين من تراجع الأسعار.

وأوضح أن انخفاض الأسعار لم ينعكس على حركة المبيعات بالشكل المتوقع، حيث ظل الإقبال على الشراء ضعيفا رغم الهبوط الكبير في الأسعار، مرجعا ذلك إلى تراجع السيولة لدى المواطنين بعد مصروفات عيد الأضحى.

ترقب وحذر

ومن جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار الحالية تعد جيدة مقارنة بالمستويات التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن من الصعب الجزم بما إذا كانت الأسعار ستتوقف عن التراجع عند المستويات الحالية أم ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الذهب لم يشهد زيادة ملحوظة رغم تراجع الأسعار، بسبب تخوف بعض المواطنين من استمرار الهبوط وتسجيل مستويات أقل خلال الأيام المقبلة.

البيع أكبر خطأ

وكان هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قد أكد خلال استضافته ببرنامج "صد رد" على موقع مصراوي، أن بيع الذهب من جانب من اشتروه عند مستويات سعرية مرتفعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية يعد "أكبر خطأ".

وأوضح ميلاد، أن الذهب يظل على المدى الطويل مخزنا للقيمة، وأن التراجعات الحالية تمثل مجرد تصحيحات سعرية مؤقتة.

وأضاف أن من اشترى الذهب عند مستويات مرتفعة لا ينبغي أن يشعر بالقلق، لأن أسعار الذهب تتحرك بطبيعتها في موجات صعود وهبوط، ولا يمكن أن تواصل الارتفاع بصورة مستمرة دون فترات من التصحيح.

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