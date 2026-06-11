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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس قرار نادي برشلونة بتفعيل بند التعاقد النهائي مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبدالكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فرق الفئات السنية للنادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن اللاعب الشاب نجح في لفت الأنظار منذ انضمامه إلى فريق الشباب «Juvenil A» تحت قيادة المدرب بول بلاناس، بعدما أظهر إمكانات فنية كبيرة وقدرات واعدة دفعت إدارة برشلونة إلى التحرك سريعًا لحسم مستقبله داخل النادي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم تتردد في تفعيل بند الشراء، مستفيدة من القيمة المنخفضة للشرط الجزائي في عقد اللاعب، في ظل القناعة الكاملة بإمكاناته وقدرته على التطور خلال السنوات المقبلة.

دعم محمد صلاح

وأضاف التقرير أن حمزة عبدالكريم يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، ويحظى بدعم ومتابعة من النجم المصري محمد صلاح، الأمر الذي يعكس حجم التوقعات المعلقة على اللاعب ومستقبله الواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة سيحمل القميص رقم 9 مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، في رسالة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل المنتخب الوطني رغم صغر سنه.

وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أن الصفقة تأتي ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها Deco المدير الرياضي لبرشلونة، والتي تعتمد على استقطاب المواهب الشابة الواعدة بتكاليف منخفضة نسبيًا، مع تقليل المخاطر المالية وتحقيق مكاسب فنية واستثمارية على المدى الطويل.

حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

ويشارك حمزة عبدالكريم حاليًا مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، حيث يُصنف ضمن أصغر خمسة لاعبين في البطولة، في خطوة تؤكد المكانة التي بات يحظى بها على الساحة الكروية رغم حداثة سنه.

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