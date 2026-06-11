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في 11 يونيو 1945، ولد الفنان الكبير نجاح الموجي، الذي يعتبر أحد أشهر الكوميديانات في السينما.

وعلى الرغم من براعته في تقديم الأدوار الكوميدية، إلا أنه كان صاحب أداء فريد واستثنائي في عدد من الأعمال من بينها "الحريف"، "التحويلة"، "اغتصاب"، "الحب فوق هضبة الهرم".

في بعض الأعمال كان نجاح الموجي يظهر في مشاهد قليلة، إلا أن براعته في فن الأداء التمثيلي جعلته دائما محط أنظار الجمهور، واختاره كبار المخرجين في أعمال شكلت علامات في السينما.

وخلال مشواره الفني، قدم نجاح الموجي في أعماله عددا من الإفيهات والعبارات التي لاتزال متداولة حتى الآن.

ومن بين أشهر إفيهات الفنان الكبير نجاح الموجي:

"صح بس هنكر"

قالها ضمن أحد مشاهد فيلم "الكيت كات" للمخرج الكبير داوود عبدالسيد، وجسد خلال العمل شخصية تاجر المخدرات "الهرم".

"أنا الشعب"

ضمن أحداث مسرحية "المتزوجون"، وجه "حنفي" –جورج سيدهم- سؤالا لـ"مزيكا" – نجاح الموجي- قائلا: "تفهم في السياسة يا واد يا مزيكا؟"، ليرد قائلا – بغرور لا يناسب هيئته-: "أنا الشعب".

"إحنا مابنروحش للحرام.. الحرام اللي بيجي لحد عندنا"

قالها الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، بطولة الفنان عادل أدهم.

"حد يسيب كار الحلاقة ويشتغل رئيس جمهورية"

قالها الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم "زيارة السيد الرئيس"، حينما طلب منه أحد الأشخاص تقمص شخصية الرئيس السادات بعد انتشار شائعة في قريتهم تفيد بمرور موكب رئيس الجمهورية.

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