قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026

يقدم موقع "مصراوي" مراجعة شاملة لمادة التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي، في إطار دعم الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها يوم الأحد 21 يونيو 2026.

وتشمل المراجعة تغطية كاملة ومنظمة لمنهج المادة، بهدف تبسيط المحتوى وتسهيل عملية الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، بما يساعدهم على مراجعة سريعة وفعالة قبل دخول الامتحان.

كما تتضمن المراجعة مجموعة من الأسئلة التي تكررت في الامتحانات السابقة، إلى جانب التركيز على أهم النقاط المتوقعة في امتحان هذا العام، بما يمنح الطلاب فرصة أفضل للاستعداد الجيد وتحقيق نتائج متميزة.