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شيك بدون رصيد.. شكوى جديدة تقلب الأوضاع داخل الزمالك

كتب : محمد خيري

05:34 م 11/06/2026
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    الزمالك
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    نادي الزمالك
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تتواصل الأزمات المالية داخل نادي الزمالك، بعدما تقدم نادي فاركو بشكوى رسمية ضد القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية، بسبب مستحقات مالية متأخرة تتعلق بصفقتي انتقال الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر مطلع الموسم الماضي.

شكوى جديدة ضد الزمالك

ووفقًا لمصدر مطلع، أكد أن نادي فاركو قدم شكوى إلى اتحاد الكرة المصري، للمطالبة بسداد مبلغ يصل إلى 18 مليون جنيه، وهي قيمة متأخرة من صفقة انتقال اللاعبين إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الزمالك كان قد قدم شيكات مالية خلال إتمام الصفقة، إلا أنه تبيّن لاحقًا أنها دون رصيد، وهو ما دفع إدارة فاركو إلى تصعيد الأزمة رسميًا عبر اللجوء إلى اتحاد الكرة للحصول على مستحقاتها.

الأزمات تلاحق الزمالك

وتأتي هذه الشكوى في وقت صعب يمر به الزمالك، خاصة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على النادي، ليصل إجمالي القضايا التي تسببت في فرض عقوبات مماثلة إلى 17 قضية، ما يضع الإدارة أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي إلى احتواء الأزمات المالية والقانونية المتلاحقة، في محاولة لتسوية الملفات العالقة وتجنب المزيد من العقوبات التي قد تؤثر على مستقبل الفريق في سوق الانتقالات.

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