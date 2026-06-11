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إن بي سي: القصف الأمريكي دمر منشآت مياه شرب في إيران

كتب : وكالات

03:28 م 11/06/2026 تعديل في 03:36 م

القصف الأمريكي

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أفادت شبكة إن بي سي، استناداً إلى صور أقمار صناعية، بأن قصفاً أمريكياً استهدف صباح الأربعاء بنى تحتية خاصة بمياه الشرب على الساحل الجنوبي لإيران، ما أدى إلى تدميرها.

وذكرت الشبكة أن طبيعة الاستهداف لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت المنشآت المائية قد تعرضت للهجوم بشكل متعمد، وهو أمر قد يندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي إذا ثبتت صحته.

وأوضحت إن بي سي أنها تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي للصور ومقاطع الفيديو المتداولة في قرية تقع بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، وذلك من خلال مطابقة معالم محددة في الموقع، من بينها تصميم سقف مميز وأنابيب المنشآت، مع صور الأقمار الصناعية المتاحة.

وأضافت الشبكة أن عملية التحقق الجغرافي قادتها إلى الموقع ذاته الذي أظهرت فيه الصور آثار الدمار الذي طال منشآت مياه الشرب عقب القصف الأمريكي.

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إيران حرب إيران إيران وأمريكا

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