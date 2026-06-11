في رحلة سريعة نحو الشهرة الرقمية، اختارت صانعة محتوى "بلوجر" بالإسكندرية أن تراهن على الإثارة لجذب المتابعين وتحقيق مزيد من المشاهدات، غير أن هذه الرحلة انتهت داخل أروقة التحقيقات بعدما رصدت مباحث الآداب نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد نشاط بلوجر الإسكندرية

البداية كانت مع متابعة الإدارة العامة لحماية الآداب لعدد من المقاطع المصورة التي نشرتها المتهمة على صفحاتها الإلكترونية، والتي تضمنت رقصات بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء إلى جانب ألفاظ اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

مباحث الآداب تتحرك

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مواد ومقاطع دعمت التحريات بشأن نشاطها.

اعترافات بلوجر المنتزه

وأمام جهات التحقيق، أقرت المتهمة بقيامها بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها المختلفة بهدف زيادة نسب المشاهدة، وتعزيز التفاعل على صفحاتها، بما يحقق لها عوائد مالية وأرباحًا من المحتوى المنشور.

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