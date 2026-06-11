رغم أن النسخة 23 من كأس العالم تشهد حدثا استثنائيا بإقامتها في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فإنها تواجه سلسلة من الأزمات والانتقادات التي ألقت بظلالها على الاستعدادات، ودفعـت البعض إلى وصفها بأنها واحدة من أكثر النسخ إثارة للجدل قبل صافرة البداية.

حيوانات مفترسة بالقرب من المعسكرات

قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم، واجهت بعثة منتخب النرويج مخاوف تتعلق بوجود حيوانات برية، شملت ثعابين وسحالي وتماسيح.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المنتخب النرويجي أُبلغ بوجود حيوانات برية خطرة بالقرب من مقر معسكره.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أحد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 مثل هذا الخطر، إذ أصدر المنتخب السويسري قبل يومين بيانا رسميا اشتكى فيه من وجود أفاعٍ بالقرب من معسكره.

مونديال 2026.. أسعار تذاكر باهظة

كانت أسعار التذاكر إحدى أبرز المشكلات في النسخة الحالية من المونديال، إذ تفاخر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت مبكر من العام الجاري بتلقيه أكثر من نصف مليار طلب خلال مرحلة السحب العشوائي لمبيعات التذاكر.

ويعتمد "فيفا" على سوق إعادة البيع، الذي يُدار عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لبيع التذاكر، وهو ما شهد ارتفاعا هائلا في الأسعار، كما يحصل الاتحاد على نسبة 30% من عائدات إعادة بيع التذاكر.

ومن بين الأسعار اللافتة، عرضت تذاكر خلف المرمى للمباراة النهائية في نيوجيرسي بأكثر من 2.83 مليون دولار أمريكي.

وفي ديسمبر الماضي، طرح "فيفا" عددا محدودا من التذاكر بسعر 60 دولارا أمريكيا لجميع المباريات الـ104، بعد انتقادات واسعة لسياسة التسعير.

ولم تقتصر التكاليف المرتفعة على التذاكر فقط، بل امتدت إلى وسائل النقل العام. ففي أبريل، كشف مسؤولو النقل في ولاية نيوجيرسي أن رحلة ذهاب وعودة تستغرق 15 دقيقة بين مدينة نيويورك وملعب ميتلايف ستكلف 150 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل نحو 11 ضعفا لسعر تذكرة إحدى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية التي يستضيفها الملعب أيضا.

تفتيش أمني صارم

تعرضت بعثات بعض المنتخبات لإجراءات تفتيش أمني مشددة أثناء دخولها الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو للاعبي منتخب السنغال أثناء خضوعهم لفحص أمني شمل تفتيش الأمتعة والأفراد، كما تكرر الأمر مع بعثتي أوزبكستان وبلجيكا.

احتجاز لاعب العراق ومنع مصور المنتخب

تعرضت بعثة منتخب العراق لأزمة فور وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما احتجز قائد "أسود الرافدين" أيمن حسين في مطار شيكاغو من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه بعد تحقيق استمر سبع ساعات.

كما رفضت السلطات الأمريكية دخول مصور المنتخب العراقي طلال صلاح إلى أراضيها، بعد احتجازه لمدة 12 ساعة في مطار شيكاغو.

منع الحكم الصومالي من مونديال 2026

كان مونديال 2026 سيشهد الظهور الأول لحكم صومالي في تاريخ البطولة، إلا أن عمر أرتان منع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حيازته تأشيرة دخول.

كما رفضت الولايات المتحدة منح التأشيرات لنحو 15 عضوا من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني.

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