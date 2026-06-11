يخطط الموظف الحكومي بإحدى شركات القطاع العام أحمد ربيع (44 عامًا)، للمصيف بصحبة أبنائه الثلاثة، كأنما تحول من البحث عن شاطئ إلى موازنة دقيقة تشبه إدارة الأزمات المالية.

يقول ربيع إن ثقل الحسابات تشعر بأن الإجازة الصيفية لم تعد مكافأة سنوية بل اختبار قاسٍ يوضح الفوارق الاقتصادية بشكل يزداد جلاءً عامًا بعد عام.

بلطيم.. الملاذ الأخير لمحدودي الدخل

لقطاع كبير من الأسر المصرية، تظل بلطيم الوجهة الصيفية الأكثر واقعية ورحمة بالميزانيات المنهكة، إذ لا تبحث العائلات عن منتجعات فاخرة أو خدمات ترفيهية معقدة، بل جل ما يرجونه سكن بسيط ونظيف وقرب نسبيّ من البحر يتيح للأطفال اللعب وللآباء فرصة لالتقاط الأنفاس من عناء العام الدراسي والعملي الطويل بحد أدنى من الضغط المالي.

تظهر الأرقام والبيانات الميدانية في بلطيم مرونة واضحة تناسب هذه الشريحة، إذ تتراوح إيجارات الشقق المصيفية العادية خلال الشهر الحالي بين 600 و1500 جنيه لليلة الواحدة، ويتحكم في هذا التباين مدى قرب الشقة من الشاطئ ومستوى تجهيزها الداخلي.

ولأن الميزانية لا تحتمل مفاجآت، فإن معظم الأسر تعتمد بشكل شبه كامل على إعداد الوجبات الغذائية داخل السكن لتوفير النفقات، بينما تبدأ أسعار الوجبات الشعبية في المطاعم المحلية البسيطة من 40 إلى 80 جنيهًا للفرد الواحد، وقد تصل الوجبة العائلية المتكاملة في بعض المطاعم المتوسطة هناك إلى ما بين 250 و500 جنيه.

بحسبة بسيطة، يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد قضاء أسبوع كامل في بلطيم بميزانية إجمالية تتراوح بين 8,000 و15,000 جنيه، وهي كلفة تشمل الإقامة والطعام والتنقلات الأساسية.

الموظف في إحدى شركات التأمين الخاصة محمد السيد، اعتاد زيارة بلطيم مع أسرته منذ أكثر من 7 سنوات، يرى أن هذه المدينة تمثل لهم الملاذ الآمن والوحيد، ويشرح فلسفة إجازته قائلًا إنهم في بلطيم يشعرون بالألفة، فالبحر هو المقصد الأساسي ولا توجد هنا مظاهر تباهٍ تجرح القلوب، دون تكاليف لا يستطيع راتبه تحمّلها دون الاضطرار للاقتراض.

الإسكندرية ومطروح.. الطبقة المتوسطة بين عواصف الأسعار

أما الطبقة المتوسطة أو الأقل من المتوسطة، فتتوزع بوصلتها الصيفية بين الإسكندرية ومطروح، بينما تتسع دائرة الخيارات لتشمل شواطئ أكثر تنظيمًا وخدمات ترفيهية متنوعة، لكن الأسعار تشهد قفزات وتفاوتًا كبيرًا يجبر العائلات على إعادة حساباتها قبل اتخاذ قرار السفر.

في الإسكندرية، تظهر الفجوة بوضوح شديد بين نمطين من المصايف، فشاطئ المعمورة، الذي كان تاريخيًا مقصدًا مفضلًا للكثير من العائلات، بات هذا العام يفرض شروطًا مالية جديدة بعد التغييرات التي طرأت على إدارته وإلغاء الشاطئ العام به.

وأصبحت الرسوم عبئًا حقيقيًا، إذ تبلغ رسوم دخول منطقة المعمورة نفسها 40 جنيهًا للفرد و40 جنيهًا للسيارة، في حين تصل رسوم دخول الشاطئ الخاص إلى 250 جنيهًا للفرد الواحد، وهي كلفة تشمل مقعدًا ومظلة فقط.

وتواكب إيجارات الشاليهات والشقق في المعمورة هذا الارتفاع لتتراوح بين 2,000 و4,000 جنيه لليلة الواحدة حسب التجهيز والإطلالة، بينما تبلغ كلفة الأنشطة الترفيهية مثل تأجير الدراجات 50 جنيهًا لنصف الساعة، والـ"بيتش باجي" أو السكوتر الكهربائي حوالي 100 جنيه للفترة نفسها.

وتعبّر سارة وهي مهندسة وأم لطفلين، عن هذا التحول بأن المعمورة كانت دائمًا عنوانًا لهدوئهم الصيفي، لكن الكلفة الحالية تحولت إلى تحدٍ مالي غير منطقي، وتضيف بسخرية أنهم في بعض الأيام يكتفون بالمشي على الكورنيش وتناول الآيس كريم دون النزول الفعلي إلى البحر هربًا من الرسوم المتكررة، معترفة بأن هذا النمط ليس هو المصيف الذي اعتادوا عليه.

بينما تظل شواطئ المندرة والعصافرة وسيدي بشر البديل الأقل تكلفة للشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة في الإسكندرية، إذ تتراوح رسوم الدخول بين 25 و30 جنيهًا للفرد الواحد.

وللراغبين في إقامات طويلة بأسعار مدعومة، تبرز مناطق مثل العجمي والكيلو 21 كخيار اقتصادي، إذ تتراوح إيجارات الشقق المفروشة الشهرية هناك بين 9,000 و15,000 جنيه للشقق الكبيرة.

وبالانتقال إلى مرسى مطروح، لا تفرض شواطئ مثل الهنا وروميل العامة رسوم دخول مباشرة على الأفراد، لكن تكلفة تأجير المظلة و4 مقاعد وطاولة تبلغ حاليًا 100 جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 200 جنيه مع دخول ذروة الموسم في شهري يوليو وأغسطس.

أما في شواطئ غرب مطروح مثل زمردة القبيبة، فتبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد و10 جنيهات للسيارة، بينما يتراوح تأجير مجموعات المظلات والكراسي بين 150 و200 جنيه.

وفي مطروح تتباين أسعار الإقامة حسب الموقع والقرب من البحر والخدمات المتاحة، إذ تبدأ الإيجارات بالمناطق المركزية مثل شارع الإسكندرية وشاطئ العوام من 300 إلى 600 جنيه لليلة، بينما ترتفع في المناطق الحيوية مثل باب البحر وروميل ومينا حشيش لتتراوح بين 600 و1,500 جنيه لليلة، أما المناطق المميزة مثل كليوباترا والشاطئ الأبيض فتصل أسعارها إلى ما بين 800 و2,000 جنيه لليلة، في حين تقفز التكلفة داخل القرى السياحية المغلقة مثل بلو بيتش وبورتو مطروح إلى نطاق يتراوح بين 1,000 و3,000 جنيه لليلة.

ويرى خالد سعيد، وهو محاسب يزور مطروح سنويًا، أن أسعار مطروح تبرر له مشقة السفر والتكلفة المتزايدة، موضحًا أنهم يقتطعون تكاليف هذه الرحلة من ميزانيتهم السنوية بصعوبة ويقلصون نفقات أخرى طوال العام لضمان الحفاظ على هذا الطقس العائلي.

الجونة.. رفاهية بلا حدود وأرقام لا تخطر على قلب بشر

على الطرف الأقصى تقف "الجونة" شاهدة على نمط استهلاكي مرفه، بينما لا يتحدث رواد المكان عن كلفة وجبة أو رسوم مظلة، بل يتحول المصيف إلى تجربة فندقية وعقارية استثنائية تتجاوز أرقامها أحيانًا حدود الخيال لدى الطبقات الأخرى.

تكشف منصات الحجز والواقع الميداني عن مستويات سعرية متباينة داخل مربع الرفاهية نفسه، إذ يسجل إيجار فيلا بـ4 غرف نوم بمساحة 1200 مترمربع مع مسبح خاص نحو 2,590,999 جنيهًا لليلة الواحدة، بخلاف الضرائب، بينما تُعرض الشقق الفاخرة المكونة من غرفتين بمساحة 100 مترمربع بسعر 839,400 جنيه لليلة.

في حين تبلغ كلفة إيجار الشقة ذات الإطلالة المميزة نحو 428,603 جنيهات لليلة الواحدة، وتسجل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة نحو 326,466 جنيهًا، بينما الغرف المزدوجة بسعر 160,642 جنيهًا، وتسجل الشقق 3 غرف نحو 157,403 جنيهات.

كما يبلغ إيجار الشاليه بمناطق معينة بالغردقة والجونة نحو 70,890 جنيهًا، بينما تسجل الغرفة المزدوجة نحو 41,041 جنيهًا، والفيلا المكونة من 5 غرف نحو 36,274 جنيهًا لليلة.

التضخم وسعر الصرف وراء صياغة المشهد الساحلي

يشرح عبد الرحمن عقل، وهو وسيط تأجير عقاري نشط في منطقة الغردقة والساحل، أن موجات تحرير سعر الصرف المتتابعة والتضخم الذي طال السلع الأساسية ومواد البناء والصيانة انعكست فوريًا ومباشرة على قطاع الإيجارات العقارية الساحلية، ما أدى إلى ارتفاعها بنسب تتخطى الضعف في كثير من المناطق مقارنة بالمواسم السابقة.

يضيف عقل لـ"مصراوي" أن بعض المنتجعات والقرى السياحية الراقية تلجأ حاليًا إلى تسعير خدماتها ووحداتها بالعملات الأجنبية كاليورو والدولار للتحوط ضد تقلبات العملة المحلية، مشيرًا إلى أن إيجار الشاليه في بعض مناطق مكادي بالغردقة بات يتراوح حاليًا بين 1000 و1500 يورو لليلة الواحدة.

على الجانب الآخر، يرى سعيد جعيدي، وهو سمسار عقارات يعمل في مدينتي جمصة ورأس البر، أن الأسعار في هذه المدن لا تزال تحاول الحفاظ على طابعها الشعبي والمتوسط لتناسب القدرة الشرائية لجمهورها التقليدي، حسبما قال لـ"مصراوي".

يقرّ جعيدي بأن موجات التضخم العام لم تترك مكانًا إلا وطالته، حيث ارتفعت كلفة صيانة الشقق وفواتير الكهرباء والمياه التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الشاطئية، مما جعل الهامش الربحي لأصحاب العقارات يتقلص رغم زيادة الأسعار الاسمية على المستهلك النهائي.

يحتسب أحمد ربيع راتبه المحدود، مفكرًا في شواطئ بلطيم أو هوامش مصايف الإسكندرية، ولا يجرؤ باله على التفكير في الجونة، إذ يصبح الصيف اختبارًا سنويًا قاسيًا يفرض على كل أب إعادة تعريف "الحلم الصيفي" ليس بناءً على ما يتمناه، وإنما على ما تفرضه ميزانيته.