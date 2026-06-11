أكسيوس: ترامب يصعّد لهجته تجاه إيران بهدف الضغط عليها لإبرام اتفاق

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد ترامب مجددا بقصف إيران هدفه الضغط عليها لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقد صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنا أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية خلال الساعات المقبلة.

وقال إن واشنطن تعتزم السيطرة على جزيرة خارك ومنشآت نفطية إيرانية أخرى، معتبرا أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية والدفاعية، بما في ذلك أسطولها وقواتها الجوية وأنظمة الرادار والدفاع.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا النهج يشبه ما قال إنه جرى تطبيقه مع فنزويلا، معتبراً أن النتائج كانت إيجابية لكل من الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الضربات المزمعة ضد إيران ستُنفذ بقوة شديدة، مجدداً حديثه عن خطط تتعلق بالسيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.