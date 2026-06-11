استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال أحد أطباء اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد تقرير فحص مضبوطات عصابة سارة خليفة، حيث كشف أن المواد لم تدرج بأسمائها في جداول المخدرات ولكنها تندرج تحت بند المواد المخدرة.



وقال الطبيب أمام محكمة جنايات القاهرة إن المادة المضبوطة لم يرد اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة الصادرة عامي 2018 و2019 الخاصة بإدراج المواد المخدرة، إلا أن تلك القرارات لا تقتصر على المواد المدرجة بأسمائها فقط، وإنما تشمل أيضًا أملاحها وإستراتها وإيثراتها ونظائرها.

وأضاف أن اللجنة انتهت، بعد دراسة التركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية والبيولوجية للمادة المضبوطة، إلى أنها تتشابه مع عدد من المواد المدرجة بجداول المخدرات من حيث التركيب والتأثير المخدر.

وأشار الشاهد إلى أن هذا التشابه يضع المادة المضبوطة ضمن نطاق المواد التي تستهدفها قرارات وزير الصحة المنظمة للمخدرات التخليقية، وفقًا للمفاهيم العلمية المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح أن اللجنة استندت في فحصها إلى المرجعيات العلمية والاتفاقيات الدولية المنظمة لمكافحة المخدرات، وعلى رأسها اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تعرف "النظائر" بأنها المواد التي تتشابه كيميائيًا أو دوائيًا مع المواد المخدرة الخاضعة للرقابة.

تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.



وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بالنشاط الإجرامي للتنظيم، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.



تمويل وتهريب المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.





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