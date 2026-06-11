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حارس الكاميرون السابق يكشف لمصراوي حقيقة إحراق منزله بعد مونديال 1994

كتب : هند عواد

05:00 م 11/06/2026
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    أنطوان بيل حارس الكاميرون الأسطوري (3)
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كشف جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى الكاميرون ومارسيليا السابق، كواليس مشاركته في كأس العالم 1994، وحقيقة قيام الجماهير بإحراق منزله بسبب الخسارة.

منتخب الكاميرون شارك في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات، دون أي فوز، بالتعادل مع السويد 2-2 والخسارة من روسيا 6-1.

وقيل وقتها إن الجماهير الغاضبة في الكاميرون أشغلت النار في منزله بعد توديه كأس العالم.

الكاميرون في كأس العالم 1994

قال أنطوان بيل في حوار خاص لمصراوي: "في عام 1994، لم يتعرض منزلي لأي أضرار على الإطلاق. كانت تلك واحدة من النسخ المبكرة لما يسمى اليوم بـ"الأخبار الكاذبة".

واختتم: "لم أواجه أبدًا أي مشكلة مع الشعب الكاميروني، بل إنهم يعبرون لي يوميًا عن دعمهم ومحبتهم، وأنا ممتن لهم على ذلك".

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