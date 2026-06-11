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طفل الشارع الذي خدع الجميع.. الحقيقة الكاملة وراء فيديو زهراء المعادي

كتب : مصراوي

05:30 م 11/06/2026

تفاصيل فيديو طفل زهراء المعادي

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في مشهد أثار تعاطف آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل يروي بحزن أن والدته تركته وحيدًا في شوارع زهراء المعادي منذ عامين بعد وفاة والده ورغبتها في الزواج. كلمات مؤثرة وملامح منهكة دفعت كثيرين إلى تصديق الرواية والتفاعل معها، قبل أن تكشف التحريات حقيقة مغايرة تمامًا.

فيديو طفل المعادي

فحص الواقعة قاد إلى تحديد هوية الطفل، البالغ من العمر 14 عامًا، والذي اعترف خلال مناقشته بأنه اختلق القصة بالكامل بهدف استجداء المواطنين واستثارة تعاطفهم. وأوضح أنه يعمل مع والدته في جمع القمامة، وأن والده ما زال على قيد الحياة لكنه محبوس على ذمة إحدى القضايا.

مفاجأة صادمة

المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تبين أن الطفل يقيم بشكل متقطع لدى صاحب شركة استغل وجوده في إطار أعمال الاستجداء، فيما أكد الأخير صحة أقواله أمام جهات التحقيق.

اعترافات والدة الطفل

وعند استدعاء والدة الطفل، المقيمة بمنطقة البساتين، أقرت بأن نجلها اعتاد اختلاق مثل هذه الوقائع وترديد روايات غير صحيحة، كما كشفت التحقيقات أنها تعاني اضطرابًا نفسيًا وسبق لها محاولة الانتحار.

وبين قصة حزينة صدقها كثيرون وحقيقة مختلفة كشفتها التحريات، أُسدل الستار على الواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية لاستكمال متابعته اجتماعيًا وقانونيًا.

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فيديو المعادي الشرطة

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